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«Брестской газете», которую не печатают, предложили подписаться на районку

11.03.2021 12:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Брестской газете», которую не печатают, предложили подписаться на районку
«Брестская газета» / b-g.by
Редакция «Брестской газете» 10 марта получила ад райисполкома письмо с предложением подписаться на второй квартал на государственную районку «Заря над Бугом». Письмо пришло на электронную почту редакции, пишет издание.

Чиновники подчеркивают, что государственная районка — «единственное средство массовой информации в район, который доводит до читателей нормативно-правовые акты, принимаемые райисполкомом и районным Советом депутатов».

О результатах подписки предлагаться проинформировать отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома до 24 марта. В отчете нужно отметить количество работающих и количество индивидуальных подписчиков.

Письмо, судя по адресам в рассылке, получили 30 предприятий и организация.

Как сообщало Еврорадио, с Нового года «Брестская газета» перерастала выходить на бумаге. В конце ноября местная типография отказалась продлять контракт на печать. После этого редакция так и не нашла в стране типографию, которая согласилась бы печатать издание.
 
 
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О результатах подписки предлагаться проинформировать отдел идеологической работы.
 
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