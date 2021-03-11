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«Брестская газета» / b-g.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Брестской газете», которую не печатают, предложили подписаться на районку О результатах подписки предлагаться проинформировать отдел идеологической работы.

Чиновники подчеркивают, что государственная районка — «единственное средство массовой информации в район, который доводит до читателей нормативно-правовые акты, принимаемые райисполкомом и районным Советом депутатов».О результатах подписки предлагаться проинформировать отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома до 24 марта. В отчете нужно отметить количество работающих и количество индивидуальных подписчиков.Письмо, судя по адресам в рассылке, получили 30 предприятий и организация.Как сообщало, с Нового года «Брестская газета» перерастала выходить на бумаге. В конце ноября местная типография отказалась продлять контракт на печать. После этого редакция так и не нашла в стране типографию, которая согласилась бы печатать издание.