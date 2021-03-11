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«Брестской газете», которую не печатают, предложили подписаться на районку
Источник материала: UDF
«Брестская газета» / b-g.by
Чиновники подчеркивают, что государственная районка — «единственное средство массовой информации в район, который доводит до читателей нормативно-правовые акты, принимаемые райисполкомом и районным Советом депутатов».
О результатах подписки предлагаться проинформировать отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома до 24 марта. В отчете нужно отметить количество работающих и количество индивидуальных подписчиков.
Письмо, судя по адресам в рассылке, получили 30 предприятий и организация.
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О результатах подписки предлагаться проинформировать отдел идеологической работы.
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