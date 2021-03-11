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Список лекарств, цены на которые регулирует Минздрав, сократили

11.03.2021 12:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Список лекарств, цены на которые регулирует Минздрав, сократили
Аптека / Еврорадио
Список лекарств, цены на которые регулирует Минздрав, сократили. Соответствующее постановление Совмина опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идёт о лекарствах белорусского производства. Ранее в списке было 35 позиций. Сейчас из него исключили растворы для инъекций атропина и аммиадорона, а также таблетки индапамида, пропранолола, клонидина, гидрохлортиазида, атенолола и метопролола.

Сейчас контролируемый список составляют 27 лекарств. В их числе стрептомицин, морфин, фенобарбитал, галоперидол и другие.

В конце февраля постановлением правительства был ограничен рост цен на некоторые лекарства. Тогда под ограничения попали 50 препаратов — в том числе анальгин, диклофенок, нафазолин, парацетамол, цитрамон и другие. Производителям, поставщикам и аптекам с марта разрешено повышать цены на эти лекарства не более чем на 0,2% в месяц. С 1 января государство повысило НДС на лекарства и медизделия, после чего розничные цены сразу увеличились.
 
 
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Сейчас контролируемый список составляют 27 лекарств.
 
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