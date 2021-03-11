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Правозащитники установили имена задержанных в Новой Боровой и Лебяжьем

11.03.2021 12:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Правозащитники установили имена задержанных в Новой Боровой и Лебяжьем
Кадр из видео
Перечень из 25 человек появился в телеграмм-канале «списки Окрестина».

Вечером 10 марта телеграмм-каналы писали о задержаниях в Новой Боровой и в микрорайоне Лебяжий.

Сообщалось, что с площади между Победителей 125 и 127, забрали около 10-15 человек.

Большинство задержанных отвезли в Центральный РУВД Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Большинство задержанных отвезли в Центральный РУВД Минска.
 
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