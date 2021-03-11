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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые встретят любовь до конца марта В марте на первый план выйдет ваша романтическая жизнь.

Об этом пишетВ марте на первый план выйдет ваша романтическая жизнь. Павел Глоба советует временно прекратить замещать свою чувственную сторону работой и активно заняться поиском второй половинки. Ведь именно здесь звезды сулят вам большой успех. Астролог считает, что март для Скорпиона станет временем больших побед.Стрельцам удача будет улыбаться во всех направлениях, а особенно тем, кто ищет любовь. Астролог советует обращать внимание на искренних людей, не склонных к предательству. Звезды хотят, чтобы Стрельцы научились прощать обиды, дав зажить старым ранам. Все проблемы марта пройдут очень быстро и не оставят негативного следа - вас ждет период очищения от обид и ментальной грязи.У Рыб в марте будет много возможностей, причем как в сфере любви, так и в сфере финансов. В любви важно проявлять максимальную заботу о второй половинке. Тем, кто пока не нашел любовь, нужно сфокусироваться на этом гораздо активнее, но не в реальной жизни, а на просторах интернета.