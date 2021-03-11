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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утром 11 марта доллар упал до минимума за 3 недели, а евро до минимума за 7 недель Евро и доллар дешевеют третий день подряд.

Напомним, что по итогам вчерашних торгов стоимость валютной корзины опустилась до минимума за 16 дней.По даннымпо состоянию на 10:20:Курс доллара упал сразу на 0,0098 BYN до 2,5950 BYN/USD.Стоимость доллара снижается уже третий день. За это время американец подешевел на 0,0155 BYN до минимального значения за 20 дней.Курс евро снизился лишь на 0,0006 BYN, но сделал это уже пятый раз подряд. Таким образом, стоимость европейской валюты опустилась до 3,0951 BYN/EUR — минимума за 49 дней.Курс российского рубля вырос на 0,0102 BYN до 3,5300 BYN/100 RUB. Рубль РФ дорожает третий день, его стоимость за это время выросла на 0,0209 BYN.Утром российский рубль продолжил дорожать к доллару. Так, стоимость американской валюты опустилась до 73,58 российских рублей. Это примерно на 40 копеек ниже, чем было вчера утром.Сейчас курс доллара на бирже приближается к минимуму за полгода.Стоимость евро сегодня снизилась до 87,75 российских рублей, немного не дотянув до минимума за 7 месяцев. Приблизительно таким же курс евро был в двадцатых числах августа прошлого года.