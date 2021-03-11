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Утром 11 марта доллар упал до минимума за 3 недели, а евро до минимума за 7 недель

11.03.2021 12:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 11 марта доллар упал до минимума за 3 недели, а евро до минимума за 7 недель
Иллюстративное фото
В начале торгов на БВФБ в четверг белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,03% благодаря укреплению российского рубля.

Напомним, что по итогам вчерашних торгов стоимость валютной корзины опустилась до минимума за 16 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:20:

Курс доллара упал сразу на 0,0098 BYN до 2,5950 BYN/USD.

Стоимость доллара снижается уже третий день. За это время американец подешевел на 0,0155 BYN до минимального значения за 20 дней.

Курс евро снизился лишь на 0,0006 BYN, но сделал это уже пятый раз подряд. Таким образом, стоимость европейской валюты опустилась до 3,0951 BYN/EUR — минимума за 49 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0102 BYN до 3,5300 BYN/100 RUB. Рубль РФ дорожает третий день, его стоимость за это время выросла на 0,0209 BYN.

Московская биржа


Утром российский рубль продолжил дорожать к доллару. Так, стоимость американской валюты опустилась до 73,58 российских рублей. Это примерно на 40 копеек ниже, чем было вчера утром.

Сейчас курс доллара на бирже приближается к минимуму за полгода.

Стоимость евро сегодня снизилась до 87,75 российских рублей, немного не дотянув до минимума за 7 месяцев. Приблизительно таким же курс евро был в двадцатых числах августа прошлого года.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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