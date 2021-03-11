ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина тоже подготовила санкционный список для окружения Лукашенко

11.03.2021 12:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украина может ввести санкции против крупнейших белорусских чиновников и предпринимателей. Об этом сказано в официальном ответе офиса президента Украины депутату Верховной рады Алексею Гончаренко.




Вопрос о возможности применения таких ограничений должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

По словам парламентария, в своём запросе он просил ввести санкции против белорусских граждан, «которые своими доходами поддерживают режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко». Среди потенциальных фигурантов чёрного списка он назвал предпринимателя Николая Воробья, который, по мнению Гончаренко, «является кошельком Лукашенко и [главы политсовета украинской партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора] Медведчука».

Ранее на обращение Гончаренко отреагировали в правительстве Украины. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть этот вопрос.

Парламентарий считает, что в то время как Евросоюз, Великобритания и США вводят санкции против окружения Лукашенко, Украина своим молчанием фактически поддерживает белорусского лидера.

В феврале Украина вернула под свой контроль нефтепровод «Прикарпатзападтранс», который является частью трубопровода Самара — Западное направление. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии на Украину, а также для транзита топлива в Европу.

По данным украинских СМИ, нефтепроводом владеют белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, которого связывают с окружением пророссийски настроенного украинского политика Виктора Медведчука. Инфраструктурный объект был арестован и передан на «временное ответственное хранение» госкомпании «Укртранснафта».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина может ввести санкции против крупнейших белорусских чиновников и предпринимателей. Об этом сказано в официальном ответе офиса президента Украины депутату...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестчанина приговорили к двум годам ограничения свободы за листовки с оскорблениями сотрудников милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by