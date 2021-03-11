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Суд вынес приговор участнику группы взломщиков игровых автоматов в Минске

11.03.2021 12:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске суд вынес приговор мужчине, который участвовал в преступной группе, занимавшейся взломом игровых автоматов. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.





Как сообщается, 25-летний мужчина проходил подозреваемым по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси — он обвинялся в преступных действиях в составе организованной группы и мошенничестве в крупном размере.


Молодой человек присоединился к группе, занимавшейся взломом игровых автоматов, еще в январе 2017 года. С помощью подельника, работавшего администратором залов игровых автоматов ООО «Максбет», он ставил на машины специальное оборудование, позволяющее получить доступ к информации. В составе группы было еще несколько человек, с которыми мужчина координировал свои действия.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — 4 года колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Еще в 2018 году Следственный комитет рассказал о расследовании деятельности преступной группы, состоявшей из граждан Беларуси и России и созданной в конце 2016 года. На первых ролях в ней были россияне, которые разработали следующую схему: находили в белорусской столице администраторов залов игровых автоматов, которые за деньги ставили в USB-разъемы машин специальное устройство, напоминающее так называемую флешку, после чего администратору достаточно было перезагрузить автомат — его алгоритм работы менялся на выгодный мошенникам.

Затем другие участники преступной группы приходили в залы, изображая обычных игроков, и транслировали подельникам — россиянам, специально приезжавшим в Минск, — изображение с экрана. Те в ответ сообщали им необходимые для успешной игры сочетания клавиш.

«Игроки» и администраторы получали по 5−10% от полученных нечестным путем выигрышей. Остальное забирали организаторы схемы из России. Как сообщалось, в деле было более 40 преступных эпизодов, ущерб от которых оценивался более чем в 222 тысячи рублей.

В декабре 2018 года девятерых фигурантов дела приговорили к лишению свободы на срок от 3 до 4 лет, двоим из них отсрочили исполнение наказания. Десятого фигуранта приговорили к пяти годам колонии заочно — он находился в розыске.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске суд вынес приговор мужчине, который участвовал в преступной группе, занимавшейся взломом игровых автоматов. Об этом сообщает пресс-служба Минского...
 
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