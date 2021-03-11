﻿ "В фигурном катании нет клюшек!" Единственная девочка на Полесье, которая играет в хоккей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"В фигурном катании нет клюшек!" Единственная девочка на Полесье, которая играет в хоккей

11.03.2021 12:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ева в прямом смысле слова выросла на ледовой арене.

"В фигурном катании нет клюшек!" Единственная девочка на Полесье, которая играет в хоккей
По словам мамы Ольги, папа очень хотел сына, а родилась дочка. Вся семья у Евы спортивная. Отец и дядя тренируют хоккеистов в Беларуси и Казахстане. Мама — фитнес-тренер. Старший брат играет в «Ночной хоккейной лиге» в Москве и Новосибирске.

Ева в прямом смысле слова выросла на ледовой арене. У родителей была надежда, что дочка выберет фигурное катание, но по словам девочки «там нет клюшек». Юная хоккеистка в прошлом году она пошла в школу. Сразу после уроков девочка спешит на тренировку. Уже второй год Ева наравне с мальчишками учится играть в хоккей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники установили имена задержанных в Новой Боровой и Лебяжьем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by