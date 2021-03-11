В Беларуси сыграли третий по продолжительности матч в истории хоккея









«Гомель» и «Неман» отыграли 169 минут 4 секунды, пока Кристиан Дзюбиньски не принес победу гродненцам со счетом 2:1. Они же и повели в серии — 3:2.





Отметим, что команды, которые вырывали победы в таких длительных играх, в итоге побеждали в сериях.





Топ-4 самых долгих матчей в истории чемпионатов Беларуси:





1. 10.03.2021. Четвертьфинал. Гомель — Неман — 1:2 (6ОТ) 169 минут 4 секунды





2. 07.03.2015. Полуфинал. Гомель — Юность — 1:2 (6 ОТ), 165 минут 11 секунд





3. 26.03.2016. Финал. Юность — Шахтер — 2:1 (3 ОТ), 109 минут 26 секунд





4. 16.03.2017. Полуфинал. Неман — Гомель — 2:1 (2 ОТ), 99 минут 15 секунд





Матч «Гомель» — «Неман» стал третьим по продолжительности в истории хоккея. Самый длительный профессиональный матч в истории «Сторхамар» — «Спарта» в плей-офф чемпионата Норвегии-2017 длился 217 минут 14 секунд. Встреча «Детройта» и «Монреаля» в 1936 году продолжалась 176 минут и 30 секунд.



