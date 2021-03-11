ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очередной привет от Олексина: польские таможенники остановили очередную крупную партию контрабандных сигарет

11.03.2021 12:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Польские таможенники нашли в белорусской фуре очередную крупную партию контрабандных сигарет.

Белорусский водитель под видом гвоздей пытался ввезти в Польшу 650 тысяч (!) пачка сигарет. Стоимость партии - 2,5 миллиона долларов.

По какому-то совпадению сигареты - с той же фабрики «Неман», единственным оператором продажи которой в Беларуси является «Энерго Оил» приближенного к Лукашенко олигарха Алексея Олексина.

Последние месяцы такие партии контрабанды европейцы выявляют по несколько раз в неделю, передает @euroradio
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польские таможенники нашли в белорусской фуре очередную крупную партию контрабандных сигарет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как минчане украшают свой город ко Дню Воли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by