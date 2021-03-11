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Отвоевался: глава СК Иван Носкевич отправлен в отставку

11.03.2021 12:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Следственного комитета Иван Носкевич отправлен в отставку. Он возглавлял СК больше пяти лет - с ноября 2015 года.

Отвоевался: глава СК Иван Носкевич отправлен в отставку
архивное фото
Иван Носкевич отправлен в отставку с должности председателя Следственного комитета, сообщает “Пул Первого”. 

Носкевич был назначен главой СК 10 ноября 2015 года. До этого он три года был прокурором Брестской области. 

Кто стал новым главой СК – пока неизвестно. 

Следует отметить, что в первое время после 9 августа складывалось впечатление, что СК не спешит принимать участие в репрессиях. По слухам, ведомство раскололось - кто-то увольнялся, кто-то отказывался работать по политическим делам. 

Более того, снова-таки по слухам, по заявлениям пострадавших беларусов СК реально проводил проверку, а с результатами проверки Носкевич ходил к Лукашенко с предложением возбудить дела против особо рьяных ОМОНовцев, чем вызвал его гнев. 

После этого долго ходили слухи, что ведомство хотят ликвидировать, разбросав полномочия по другим структурам.

Тем не менее, еще до правового дефолта в стране, при Носкевиче через СК прошел ряд громких, в том числе политических, дел, в частности, "дело Белого легиона", "дело Коржича" и "дело БелТА".
 
 
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Глава Следственного комитета Иван Носкевич отправлен в отставку. Он возглавлял СК больше пяти лет - с ноября 2015 года.
 
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