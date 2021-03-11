Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Из-за сильного ветра на территории Беларуси 12 марта объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в пятницу на большей части страны ожидаются мокрый снег и дождь, местами метель и гололед. Будет дуть южный ветер, порывы которого достигнут местами 22 метров в секунду.

Какой будет погода в выходные?

Но уже в субботу 13 марта Беларусь окажется во власти теплых воздушных масс атлантического происхождения, придет оттепель.

На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром слабые туман и гололед, ветер юго-западный. Ночью будет от минус 4 до плюс 4 градусов, днем – до 12 градусов тепла в южных районах.

Теплая погода сохранится и в начале следующей недели. При этом во многих регионах пройдут осадки, снег продолжит активно таять.

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