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Лукашенко назначил нового министра МЧС
Источник материала: UDF
Вадим Синявский
Вадим Синявский родился 15 мая 1970 года в Молодечно. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР (в 1991 году), Академию МВД Беларуси (в 2002 году).
Проходил службу на различных должностях в системе МВД, начиная от участкового инспектора инспекции по делам несовершеннолетних и заканчивая начальником УВД Гродненского облисполкома.
С декабря 2009 по апрель 2012 года работал в Службе безопасности президента.
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Им стал генерал-майор милиции Вадим Синявский из Гродно.
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