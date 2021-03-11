Лукашенко просчитался по поводу МОК. Но его старший сын все равно не уйдет далеко от силовиков

Источник материала: UDF



Александр (слева) и Виктор Лукашенко

«Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип «спорта вне политики». Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике «двойных стандартов», нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене», – сказано в заявлении НОК Беларуси.

«Виктор все равно остается в близком кругу Лукашенко»







Фото: euroradio.pl

«Они думали, что это кадровое решение может решить проблемы в отношениях с МОК, тем более, что Виктор Лукашенко ушел с государственных постов и перестал быть помощником президента по национальной безопасности. Вместе с тем было понятно, что и к Виктору Лукашенко со стороны МОК также достаточно много вопросов», – сказал Казакевич.

«Не надо в такой ситуации придавать большого значения формальным должностям. Даже отсутствие формального поста не определяет все окончательно, Виктор все равно остается в близком кругу Лукашенко, все равно влияет на принятие решений – наверное, за ним остались какие-то вопросы, связанные с курированием безопасности», – считает Казакевич.

«Как минимум позиция МОК будет являться для властей серьезным ограничителем. Автоматически это не приведет к тому, что власти признают свои ошибки и все открутят назад. Но нанесен серьезный удар и по их имиджу, и по финансовым вложениям в сферу спорта. Международные санкции выступают чуть ли не единственным ограничителем, который приводит к большим издержкам из-за репрессий», – полагает Казакевич.

«Был расчет, что трюк пройдет. Не получилось»







Фото: eurobelarus.info

«Был простой расчет, что этот трюк пройдет, что для МОК член семьи менее токсичен, чем сам Лукашенко. Руководитель страны хотел и контроль свой сохранить, и решение МОК по санкциям обойти. Не получилось», – сказал Егоров.

«Скажем так: санкции МОК – это существенный фактор в разговоре с белорусскими властями. Непосредственно решающим фактором они не станут, но они имеют большое значение для спортсменов и спортивной солидарности. Это может привести к тому, что репрессии против спортсменов пойдут на спад, или к тому, что власти хотя бы пойдут на разговор с ними», – считает Егоров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко просчитался по поводу МОК. Но его старший сын все равно не уйдет далеко от силовиков Такого мнения придерживаются эксперты.

В ответ НОК Беларуси заявил, что позиция МОК не может служить причиной для прекращения полномочийв качестве президента организации.поинтересовался у экспертов: какие цели преследовали белорусские власти, когдаосвободил пост руководителя НОК для старшего сына?Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарииотметил, что расчет властей был простым.Он не исключает, что белорусские власти будут продолжать выстраивать линию, что с руководства НОК нужно снимать санкции, т.к. Виктор Лукашенко «формально теперь не связан с режимом».Отставка старшего сына руководителя страны с поста его помощника целиком объясняется необходимостью налаживаний отношений с МОК или в этом уходе могли быть и другие причины?Санкции против руководства белорусского НОК – могут ли они остановить репрессии против спортсменов?Старший аналитик Центра европейской трансформациив комментарииотметил, что не стоит искать иных глубоких смыслов в кадровых перестановках в белорусском НОК.В Белорусском фонде спортивной солидарности считают решение МОК о непризнании Виктора Лукашенко руководителем белорусского НОК справедливым. При чем там обратили внимание, что ранее принятые санкции были, по сути, предварительными. Теперь же МОК признал, что дискриминация спортсменов в Беларуси все еще имеет место, и продлил действие санкций.Но остановят ли эти санкции репрессии против спортсменов? Приведут ли они к восстановлению уволенных их спортивный организаций?Добавим, что согласно сообщениям СМИ, давление со стороны МОК на белорусские власти может еще и усилиться. Летом в Токио состоятся Олимпийские игры, и в МОК готовы обсудить запрет выступления сборной Беларуси под государственным флагом – такому наказанию уже подвергалась Россия из-за допингового скандала.