Российская Aurus показала прототип электрического мотоцикла

Источник материала: Tut.by

Кто сейчас не знает Aurus? Напомним, что этот бренд является проектом (ЕМП, он же проект «Кортеж») московского института НАМИ, а кроме седана Senat модельный ряд Aurus скоро пополнится кроссовером Komendant. А еще в ряду марки должен появиться и мотоцикл.

Окончательного решения о серийном производстве мотоциклов Aurus пока еще не принято, тем не менее, прототип байка уже готов — ему посвящен небольшой видеоролик, который в своем Instagram разместил российский Минпромторг. Подробностей немного, но речь идет о мотоцикле сопровождения, который, по замыслу, должен заменить модели иностранного производства. Кроме специальных версий мотоциклов тяжелого класса в Aurus изучают возможности создания на той же агрегатной базе образцов двухколесной техники, предназначенных для свободной продажи.

Отмечается, что в движение прототип приводит электрическая силовая установка с пиковой мощностью 140 кВт, которая позволяет мотоциклу набирать первую «сотню» за 3,7 секунды.



Фото: Minpromtorg/Instagram

Что касается автомобилей Aurus, то пока все они сделаны на мощностях НАМИ, где осуществлялось их мелкосерийное производство. Но уже в этом году должен начаться выпуск Aurus на заводе Sollers в Елабуге — в конце минувшего года там была произведена сварка первого тестового кузова Senat. Объемы выпуска Aurus с запуском производства в Татарстане планируется увеличить до 5 тысяч единиц в год.