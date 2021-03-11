|
Российская Aurus показала прототип электрического мотоцикла
Источник материала: Tut.by
Кто сейчас не знает Aurus? Напомним, что этот бренд является проектом (ЕМП, он же проект «Кортеж») московского института НАМИ, а кроме седана Senat модельный ряд Aurus скоро пополнится кроссовером Komendant. А еще в ряду марки должен появиться и мотоцикл.
Окончательного решения о серийном производстве мотоциклов Aurus пока еще не принято, тем не менее, прототип байка уже готов — ему посвящен небольшой видеоролик, который в своем Instagram разместил российский Минпромторг. Подробностей немного, но речь идет о мотоцикле сопровождения, который, по замыслу, должен заменить модели иностранного производства. Кроме специальных версий мотоциклов тяжелого класса в Aurus изучают возможности создания на той же агрегатной базе образцов двухколесной техники, предназначенных для свободной продажи.
Отмечается, что в движение прототип приводит электрическая силовая установка с пиковой мощностью 140 кВт, которая позволяет мотоциклу набирать первую «сотню» за 3,7 секунды.
Что касается автомобилей Aurus, то пока все они сделаны на мощностях НАМИ, где осуществлялось их мелкосерийное производство. Но уже в этом году должен начаться выпуск Aurus
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появился ролик, посвященный прототипу электрического мотоцикла марки Aurus.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)