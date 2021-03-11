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В Юрмале заметили редкое природное явление - ледяные «бусы»

11.03.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пляже в Юрмале появились «бусы» — ледяные шары, обрамляющие линию морского побережья. Об этом говорится в посте ТАСС в Twitter.

В hi-tech.mail.ru добавляют: ледяные «бусы» — природное явление, возникающее, когда смешиваясь со снежной грязью вода образует шугу. Кристаллы льда преображаются в сферические объекты под воздействием морских волн.

Кроме того — такие шары не могут образоваться вдали от берега. В ролике заметно, что шары находятся довольно близко к воде.

 
 
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Кристаллы льда преображаются в сферические объекты под воздействием морских волн.
 
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