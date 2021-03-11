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В Юрмале заметили редкое природное явление - ледяные «бусы»
Источник материала: Tut.by
На пляже в Юрмале появились «бусы» — ледяные шары, обрамляющие линию морского побережья. Об этом говорится в
В
Кроме того — такие шары не могут образоваться вдали от берега. В ролике заметно, что шары находятся довольно близко к воде.
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Кристаллы льда преображаются в сферические объекты под воздействием морских волн.
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