В Слониме BMW влетел в столб и забор: спасатели около часа доставали водителя из авто

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил травмы в аварии, которая произошла вечером 10 марта в Слониме, сообщили в ГАИ.





Установлено, что около 21.00 водитель BMW двигался со стороны агрогородка Жировичи в направлении улицы Шоссейной. На закруглении дороги он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил занос автомобиля, после чего транспортное средство вылетело на тротуар, врезалось в столб и забор жилого дома.



Фото: МЧС

В МЧС рассказали , что в момент ДТП в BMW находились три человека. Два пассажира покинули автомобиль самостоятельно, а водитель оказался зажат в салоне. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. Спасательная операция продолжалась около часа.





В результате ДТП водитель BMW получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.

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