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В Слониме BMW влетел в столб и забор: спасатели около часа доставали водителя из авто
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки получил травмы в аварии, которая произошла вечером 10 марта в Слониме,
Установлено, что около 21.00 водитель BMW двигался со стороны агрогородка Жировичи в направлении улицы Шоссейной. На закруглении дороги он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил занос автомобиля, после чего транспортное средство вылетело на тротуар, врезалось в столб и забор жилого дома.
В МЧС
В результате ДТП водитель BMW получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
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В результате ДТП водитель BMW получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
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