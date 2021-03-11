Лукашенко назначил главой СК офицера КГБ Дмитрия Гору

Уроженец Тбилиси Дмитрий Гора сменил на посту председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.



Фото: prokuratura.gov.by

По сообщению пресс-службы СК, Дмитрий Гора назначен председателем Следственного комитета Беларуси по указу Александра Лукашенко.

До 2019 года Гора возглавлял следственный отдел КГБ. До настоящего времени работал на посту заместителя генерального прокурора. В 2020 году возглавил межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания протестующих. О результатах работы комиссии общественности ничего не известно.