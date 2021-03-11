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Лукашенко назначил главой СК офицера КГБ Дмитрия Гору
Источник материала: Навiны
Уроженец Тбилиси Дмитрий Гора сменил на посту председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.
По сообщению пресс-службы СК, Дмитрий Гора назначен председателем Следственного комитета Беларуси по указу Александра Лукашенко.
До 2019 года Гора возглавлял следственный отдел КГБ. До настоящего времени работал на посту заместителя генерального прокурора. В 2020 году возглавил межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания протестующих. О результатах работы комиссии общественности ничего не известно.
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Уроженец Тбилиси Дмитрий Гора сменил на посту председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.
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