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В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9

11.03.2021 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ресурс WinFuture опубликовал множество официальных рендеров не анонсированных официально смартфонов OnePlus 9 Pro и OnePlus 9 — аппараты представят только 23 февраля. Благодаря изображениям можно в подробностях изучить дизайн смартфонов, в пользу аутентичности рендеров говорят прошлые утечки и видеотизер самой OnePlus.

По предварительным данным, OnePlus 9 Pro получит загнутый 6,7-дюймовый дисплей, у младшей версии диагональ составит 6,5 дюйма. По картинкам сложно говорить о материалах корпуса, есть предположение, что вендор отдаст предпочтение пластику (но по традиции, «это не точно»).

OnePlus 9 Pro:

В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9

Ранее CEO компании подтвердил использование в смартфонах 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX766 для сверхширокоугольной камеры, что необычно для такого формата.

OnePlus 9:

В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
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Ресурс WinFuture опубликовал множество официальных рендеров не анонсированных официально смартфонов OnePlus 9 Pro и OnePlus 9 — аппараты представят только 23 февраля. Благодаря...
 
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