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В сеть попало множество официальных изображений OnePlus 9 Pro и OnePlus 9
Источник материала: Onliner
Ресурс WinFuture
По предварительным данным, OnePlus 9 Pro получит загнутый 6,7-дюймовый дисплей, у младшей версии диагональ составит 6,5 дюйма. По картинкам сложно говорить о материалах корпуса, есть предположение, что вендор отдаст предпочтение пластику (но по традиции, «это не точно»).
OnePlus 9 Pro:
Ранее CEO компании подтвердил использование в смартфонах 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX766 для сверхширокоугольной камеры, что необычно для такого формата.
OnePlus 9:
Android, экран 6.44" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4115 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.78" AMOLED (1440x3168), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4510 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.49" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 690, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
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