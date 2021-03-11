200 нарушений на 80 такси и половина машин без техосмотра: Транспортная инспекция рассказала о результатах своих рейдов

Источник материала: Onliner

Транспортная инспекция регулярно проводит рейды, направленные на проверку соблюдения требований законодательства водителями такси и перевозчиками. Результат такого контроля с начала этого года: только в Минске и Минской области более 50% водителей перевозили пассажиров на автомобилях без техосмотра, об этом сообщили в Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.

— Только в марте таких случаев зафиксировано уже более десяти. О состоянии транспорта при отсутствии допуска к участию в дорожном движении остается только догадываться. Такие поездки сопряжены с риском и напоминают лотерею, игроками которой невольно становятся пассажиры, — отметили в Транспортной инспекции.

Там напомнили, что срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении такси составляет 6 месяцев. Проходить государственный технический осмотр автомобиля-такси нужно не реже двух раз в год. Это требование распространяется на легковые авто, которые используются для коммерческих перевозок пассажиров.

Всего в январе — феврале в Минском регионе было проверено более 80 такси, а нарушений выявлено две сотни. К нарушителям, как сообщили в Транспортной инспекции, применены штрафные санкции, а также иные меры воздействия.

— Правила едины для всех участников рынка пассажирских перевозок. Сегмент регулярно обновляется, появляются новые таксисты, конкуренция ужесточается. Основное условие оказания транспортных услуг остается неизменным — соблюдение требований безопасности. Этот вопрос Транспортная инспекция держит на постоянном контроле. Проверки продолжаются, — подчеркнули в Транспортной инспекции Минтранса.

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