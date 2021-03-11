В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева

Источник материала: Onliner

Уважительное отношение к природе принципиально важно для многих жителей Японии, особенно в условиях перенаселенности страны. Получив в распоряжение большой участок фактически нетронутого леса, архитекторы построили дом для большой семьи, по сути, не уничтожив ни одного дерева. Дом получился необычной, но очень символической для поставленной задачи формы.

Площадка расположена на острове Хоккайдо рядом с одним с одним из популярных горнолыжных курортов. Его окрестности довольно плотно застроены, но заказчикам этого проекта удалось приобрести очень уединенную территорию, напоминающую квадрат со стороной в 160 метров. Попасть туда можно лишь с северной стороны по узкой лесной дороге. Сам же участок расположен на спускающемся к югу склоне и зарос старыми соснами. Их защита стала главной задачей у специалистов студии Florian Busch Architects, работавших над проектом.

















В итоге у авторов вышел кластер из многочисленных изолированных комнат, объединенных общим длинным коридором. Сверху дом напоминает ветку дерева. Каждая из комнат завершается панорамным окном во всю стену, развернутым на свой конкретный участок окружающего леса, что позволяет совершать путешествие по нему, не выходя из здания.

















Экологична и конструкция объекта. В его основу лег деревянный каркас, а стены облицованы панелями из кедра. Решеткой из него же закрыты окна, расположенные на боковых фасадах. Основными помещениями, занявшими «ветки» этого «дерева», стали кухня, столовая, гостиная, кабинет и сразу три спальни.















