ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева

11.03.2021 13:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Уважительное отношение к природе принципиально важно для многих жителей Японии, особенно в условиях перенаселенности страны. Получив в распоряжение большой участок фактически нетронутого леса, архитекторы построили дом для большой семьи, по сути, не уничтожив ни одного дерева. Дом получился необычной, но очень символической для поставленной задачи формы.

Площадка расположена на острове Хоккайдо рядом с одним с одним из популярных горнолыжных курортов. Его окрестности довольно плотно застроены, но заказчикам этого проекта удалось приобрести очень уединенную территорию, напоминающую квадрат со стороной в 160 метров. Попасть туда можно лишь с северной стороны по узкой лесной дороге. Сам же участок расположен на спускающемся к югу склоне и зарос старыми соснами. Их защита стала главной задачей у специалистов студии Florian Busch Architects, работавших над проектом.

В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева
В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева
В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева
В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева

В итоге у авторов вышел кластер из многочисленных изолированных комнат, объединенных общим длинным коридором. Сверху дом напоминает ветку дерева. Каждая из комнат завершается панорамным окном во всю стену, развернутым на свой конкретный участок окружающего леса, что позволяет совершать путешествие по нему, не выходя из здания.

В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева
В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева
В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева
В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева

Экологична и конструкция объекта. В его основу лег деревянный каркас, а стены облицованы панелями из кедра. Решеткой из него же закрыты окна, расположенные на боковых фасадах. Основными помещениями, занявшими «ветки» этого «дерева», стали кухня, столовая, гостиная, кабинет и сразу три спальни.

В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева
В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева
В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева
В Японии построили дом в форме дерева, чтобы не срубить ни одного дерева

Кофе с доставкой на дом — пополняйте свои запасы через Каталог

Кофе Lavazza Qualita Oro зерновой 1000 г
7 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
42,99 р.
9 предложений
Кофе в капсулах Nespresso Capriccio 10 шт
капсулы Nespresso Original, арабика 95%, робуста 5%, светло-средняя обжарка
14,99 р.
5 предложений
Кофе Сиба Арабика в зернах 1 кг
1 отзыв
зерновой, средняя обжарка
18,30 р.
1 предложение
Все виды кофе в Каталоге с доставкой

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважительное отношение к природе принципиально важно для многих жителей Японии, особенно в условиях перенаселенности страны. Получив в распоряжение большой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учора ў Менску затрымалі жанчын, у якіх ёсьць дзеці. На ноч іх незаконна пакінулі ў турме на Акрэсьціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by