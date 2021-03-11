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Мужчина выбросил мусор на машину ГАИ. Приговор — 3 месяца ареста
Источник материала: Onliner
На днях в Бресте огласили приговор по уголовному делу о хулиганстве. Обвиняемый — ранее судимый мужчина 1988 года рождения — по данным суда, высыпал отходы из урны на капот патрульной машины. Сообщается, деталь кузова оказалась повреждена.
«16 января этого года обвиняемый в состоянии опьянения взял металлическую урну, стоящую у подъезда дома, высыпал из нее бытовые отходы на капот служебного автомобиля, оборудованного как специальный транспорт ГАИ, — сообщает пресс-служба Верховного суда. — Деяние совершено умышленно, грубо нарушало общественный порядок и выражало явное неуважение к обществу, мужчина проявлял пьяную удаль».
Повреждения капота оценили в 350 рублей.
«Суд признал смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние, возмещение причиненного ущерба, наличие на иждивении двух малолетних детей, материально-имущественное положение семьи, — дополнили в пресс-службе. — Отягчающими обстоятельствами стали состояние опьянения, ранее совершенное преступление, судимость за которое не погашена. На основании ч. 1 ст. 339 УК РБ брестчанину назначено наказание в виде ареста на 3 месяца».
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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На днях в Бресте огласили приговор по уголовному делу о хулиганстве. Обвиняемый — ранее судимый мужчина 1988 года рождения — по данным суда, высыпал отходы из урны...
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