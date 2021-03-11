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Лукашенко устроил кадровый четверг, сменил глав СК и МЧС РБ
Источник материала: АФН
Лукашенко 11 марта устроил очередную серию кадровых перестановок, назначил новых руководителей СК и МЧС РБ.
Лукашенко назначил:
Гору Дмитрия Юрьевича - председателем Следственного комитета;
Синявского Вадима Ивановича - министром по чрезвычайным ситуациям;
Гулевича Виктора Владимировича - начальником Генерального штаба Вооруженных сил - первым заместителем министра обороны;
Жука Андрея Владимировича - заместителем министра обороны;
Демиденко Игоря Викторовича - командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил;
Науменко Александра Викторовича - командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил;
Краевского Антона Михайловича - заместителем управляющего делами президента Республики Беларусь;
Валиева Александра Анатольевича - первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
Большакова Андрея Викторовича - заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
Даниловича Эдуарда Григорьевича - заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
Лукашенко дал согласие на назначение:
Генца Игоря Николаевича - председателем Ивьевского райисполкома;
Лысенко Максима Владимировича - председателем Дзержинского райисполкома;
Путяты Артура Владимировича - ректором УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого»;
Дуная Валерия Ивановича - ректором УО «Полесский государственный университет»;
Романова Олега Александровича - ректором УО «Полоцкий государственный университет»;
Борисевича Николая Николаевича - заместителем министра иностранных дел;
Скринникова Игоря Викторовича - заместителем министра по налогам и сборам;
Бранцевич Татьяны Викторовны - заместителем министра экономики;
Мороза Дениса Равильевича - заместителем министра энергетики;
Калиновского Сергея Алексеевича - заместителем министра юстиции;
Барташевича Дмитрия Петровича - первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
Шаршуна Анатолия Анатольевича - директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;
Лазарева Евгения Викторовича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (ОАЭ);
Дулуба Петра Михайловича - первым заместителем начальника Белорусской железной дороги.
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Лукашенко 11 марта устроил очередную серию кадровых перестановок, назначил новых руководителей СК и МЧС РБ.
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