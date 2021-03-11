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Лукашенко устроил кадровый четверг, сменил глав СК и МЧС РБ

11.03.2021 13:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 11 марта устроил очередную серию кадровых перестановок, назначил новых руководителей СК и МЧС РБ.

Лукашенко назначил:

Гору Дмитрия Юрьевича - председателем Следственного комитета;

Синявского Вадима Ивановича - министром по чрезвычайным ситуациям;

Гулевича Виктора Владимировича - начальником Генерального штаба Вооруженных сил - первым заместителем министра обороны;

Жука Андрея Владимировича - заместителем министра обороны;

Демиденко Игоря Викторовича - командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил;

Науменко Александра Викторовича - командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил;

Краевского Антона Михайловича - заместителем управляющего делами президента Республики Беларусь;

Валиева Александра Анатольевича - первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета;

Большакова Андрея Викторовича - заместителем председателя Государственного таможенного комитета;

Даниловича Эдуарда Григорьевича - заместителем председателя Государственного таможенного комитета.

Лукашенко дал согласие на назначение:

Генца Игоря Николаевича - председателем Ивьевского райисполкома;

Лысенко Максима Владимировича - председателем Дзержинского райисполкома;

Путяты Артура Владимировича - ректором УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого»;

Дуная Валерия Ивановича - ректором УО «Полесский государственный университет»;

Романова Олега Александровича - ректором УО «Полоцкий государственный университет»;

Борисевича Николая Николаевича - заместителем министра иностранных дел;

Скринникова Игоря Викторовича - заместителем министра по налогам и сборам;

Бранцевич Татьяны Викторовны - заместителем министра экономики;

Мороза Дениса Равильевича - заместителем министра энергетики;

Калиновского Сергея Алексеевича - заместителем министра юстиции;

Барташевича Дмитрия Петровича - первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;

Шаршуна Анатолия Анатольевича - директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;

Лазарева Евгения Викторовича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (ОАЭ);

Дулуба Петра Михайловича - первым заместителем начальника Белорусской железной дороги.

 
 
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Лукашенко 11 марта устроил очередную серию кадровых перестановок, назначил новых руководителей СК и МЧС РБ.
 
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