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SpaceX осуществила в США запуск ракеты со спутниками для сети Starlink
Источник материала: АФН
Компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 20 группировкой микроспутников для орбитальной сети Starlink.
Первая ступень ранее использовалась в 5-ти запусках и успешно осуществила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Пуск 20-й группировки спутников первоначально планировалось осуществить в феврале, но запуск неоднократно откладывался.
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Компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 20 группировкой микроспутников для орбитальной сети Starlink.
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