ЧЕ по гандболу: сборная Беларуси выиграла отборочный матч у итальянцев

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу выиграла отборочный матч чемпионата Европы у итальянцев.

Практически всю игру белорусы и итальянцы провели в равной борьбе. Первый тайм закончился со счетом 18:14. Во втором тайме наши соперники сравняли счет, но в итоге сборной Беларуси удалось вырваться вперед и выиграть — 37:32.

Самым результативным игроком нашей команды стал Никита Вайлупов – он забросил 12 мячей. Сейчас белорусы занимают второе место в отборочной группе: после четырех игр у команды три победы.

Следующий матч с участием белорусской сборной пройдет 13 марта в гостях у команды Латвии.

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