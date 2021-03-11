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ЧЕ по гандболу: сборная Беларуси выиграла отборочный матч у итальянцев

11.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЧЕ по гандболу: сборная Беларуси выиграла отборочный матч у итальянцев

Сборная Беларуси по гандболу выиграла отборочный матч чемпионата Европы у итальянцев.

Практически всю игру белорусы и итальянцы провели в равной борьбе. Первый тайм закончился со счетом 18:14. Во втором тайме наши соперники сравняли счет, но в итоге сборной Беларуси удалось вырваться вперед и выиграть — 37:32.

Самым результативным игроком нашей команды стал Никита Вайлупов – он забросил 12 мячей. Сейчас белорусы занимают второе место в отборочной группе: после четырех игр у команды три победы.

Следующий матч с участием белорусской сборной пройдет 13 марта в гостях у команды Латвии.

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Сборная Беларуси по гандболу выиграла отборочный матч чемпионата Европы у итальянцев. Практически всю игру белорусы и итальянцы провели в равной борьбе. Первый...
 
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