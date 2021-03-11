Кадровый четверг у Президента: назначены новые главы СК, МЧС, а также некоторых вузов

Источник материала: ОНТ

Новые руководители Следственного комитета и МЧС, заметная ротация в Вооруженных силах и в местной вертикали. Все это знаковые назначения кадрового четверга у Президента.

Председателем Следственного комитета стал Дмитрий Гора, который до этого занимал должность заместителя Генерального прокурора. Министерство по чрезвычайным ситуациям возглавил Вадим Синявский. Его предыдущее место работы – глава гродненской милиции. А вакансию начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого замминистра обороны занял Виктор Гулевич, он командовал войсками Западного оперативного командования. За это направление теперь будет отвечать Игорь Демиденко. Андрей Жук, который служил во главе Северо-западного оперативного командования, стал заместителем министра обороны. А на его место назначен Александр Науменко, в прошлом начальник Минского суворовского училища.

Что касается гражданских назначений, заместителем Управляющего делами Президента назначен Антон Краевский. Ивьевский район возглавил Игорь Генец. А Дзержинский – Максим Лысенко. Новые руководители с сегодняшнего дня и в трех вузах страны – Гомельском технологическом, Полесском и Полоцком. Кроме того, Александр Лукашенко согласовал назначения руководителей уровня замминистра в МИДе, министерствах по налогам и сборам, экономики, энергетики и юстиции. А также в комитетах – таможенном и по стандартизации.

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