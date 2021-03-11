«Динамо-Минск» завершает выступление в Кубке Гагарина: столичная команда проиграла питерскому СКА

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» завершили выступление в Кубке Гагарина. Дальше борьбу за трофей продолжит СКА из Санкт-Петербурга. Решающим стал пятый матч серии, который прошел в Санкт-Петербурге.

Первую шайбу на 4-й минуте забросил нападающий «Динамо» Павел Варфоломеев. Во второй двадцатиминутке хоккеисты СКА ответили двумя голами и вырвались вперед. Но вновь отличился Павел Варфоломеев и счет сравнялся, затем Денис Мосалев вывел минчан вперед – 3:2. Но за две минуты до конца матча хозяева площадки забросили свою третью шайбу и при счете 3:3 игра перешла в овертайм, где СКА воспользовался численным преимуществом – 4:3.

После поражения в этой игре «Динамо» проиграло и всю серию. Из пяти матчей два прошли на льду Минск-арене, где наших хоккеистов поддержали 25 тысяч болельщиков – это рекорд сезона во всех мировых лигах.

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