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Катастрофическое наводнение на Гавайях: в штате введено чрезвычайное положение
Источник материала: ОНТ
Чрезвычайное положение введено на Гавайях из-за наводнения. Потоки смывало целые дома и мосты. Сейчас спасатели пытаются оказать помощь пострадавшим.
Больше всего досталось острову Мауи – там прорвало плотину. Серьезно подтоплены населенные пункты. Людей пришлось спасать из окружённых водой домов. Во многих районах размыты дороги. Возникли перебои с электроэнергией. Синоптики опасаются, что это ещё не конец: основной удар стихии Гавайи ожидают завтра.
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Чрезвычайное положение введено на Гавайях из-за наводнения. Потоки смывало целые дома и мосты. Сейчас спасатели пытаются оказать помощь пострадавшим. Больше всего...
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