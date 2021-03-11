Катастрофическое наводнение на Гавайях: в штате введено чрезвычайное положение

Источник материала: ОНТ

Чрезвычайное положение введено на Гавайях из-за наводнения. Потоки смывало целые дома и мосты. Сейчас спасатели пытаются оказать помощь пострадавшим.

Больше всего досталось острову Мауи – там прорвало плотину. Серьезно подтоплены населенные пункты. Людей пришлось спасать из окружённых водой домов. Во многих районах размыты дороги. Возникли перебои с электроэнергией. Синоптики опасаются, что это ещё не конец: основной удар стихии Гавайи ожидают завтра.

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