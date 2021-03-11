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В минской квартире найдены тела погибших мужчины и женщины

11.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В минской квартире найдены тела погибших мужчины и женщины

В одной из квартир столицы 10 марта были найдены тела мужчины и женщины. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о найденных в одной из квартир Минска по проспекту Пушкина мертвых телах поступило спасателям 10 марта около двух часов дня. Погибшие – 64-летний пенсионер и женщина, личность которой в данный момент устанавливается.

О причине гибели и обстоятельствах ничего не раскрывается.

Фото: МЧС, архив

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Теги: Минск
 
 
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В одной из квартир столицы 10 марта были найдены тела мужчины и женщины. Об этом сообщили в МЧС. Сообщение о найденных в одной из квартир Минска по проспекту Пушкина...
 
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