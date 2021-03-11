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Беспорядки и столкновения из-за смерти подростка-иммигранта не утихают во Франции
Источник материала: ОНТ
Во Франции снова беспорядки. На окраине Лиона жгут автомобили, мусорные баки и даже здания.
Ситуация пытается взять под контроль полиция. Собственно, её и винят во всём происходящем. Протестующие вышли на улицы после того, как наряд полицейских е устроил погоню за подростком на скутере. В итоге его сбили служебной машиной. Правоохранители всё отрицают и ссылаются на уличные гонки. Но протестующие уже на улицах, а машины – полыхают.
Нашли повод для беспорядков и в Буэнос-Айресе. Там сотни футбольных фанатов вышли на улицы с требованием тщательно расследовать смерть Диего Марадоны. Скончался легендарный футболист 25 ноября. Ему стало плохо, прибыло несколько скорых, но спасти его не удалось. Предварительная причина – сердечный приступ. Однако толпа на улицах ставит свой диагноз: митингующие в один голос утверждают, что Марадону убили.
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Во Франции снова беспорядки. На окраине Лиона жгут автомобили, мусорные баки и даже здания. Ситуация пытается взять под контроль полиция. Собственно, её и винят во...
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