|
Зачем белорусам изменения в Конституцию и новые политические партии? Юрий Воскресенский в программе «Марков. Ничего личного». Смотрите в 21.10
Источник материала: ОНТ
О протестах и не только пойдет сегодня речь в программе «Марков. Ничего личного».
Как за полгода пройти путь от разговора в СИЗО до интервью в студии государственного телеканала? Почему так зависима любовь невероятных от статуса политика? И зачем думающим людям партии, изменения в Конституцию и даже настоящая оппозиция? Об этом и не только сегодня вечеров в программе «Марков. Ничего личного». Гость – политолог Юрий Воскресенский. Смотрите в 21.10.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачем белорусам изменения в Конституцию и новые политические партии? Юрий Воскресенский в программе «Марков. Ничего личного». Смотрите в 21.10
О протестах и не только пойдет сегодня речь в программе «Марков. Ничего личного». Как за полгода пройти путь от разговора в СИЗО до интервью в студии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)