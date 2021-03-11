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Зачем белорусам изменения в Конституцию и новые политические партии? Юрий Воскресенский в программе «Марков. Ничего личного». Смотрите в 21.10

11.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О протестах и не только пойдет сегодня речь в программе «Марков. Ничего личного». 

Как за полгода пройти путь от разговора в СИЗО до интервью в студии государственного телеканала? Почему так зависима любовь невероятных от статуса политика? И зачем думающим людям партии, изменения в Конституцию и даже настоящая оппозиция? Об этом и не только сегодня вечеров в программе «Марков. Ничего личного». Гость – политолог Юрий Воскресенский. Смотрите в 21.10.

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О протестах и не только пойдет сегодня речь в программе «Марков. Ничего личного».  Как за полгода пройти путь от разговора в СИЗО до интервью в студии...
 
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