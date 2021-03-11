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Назначен новый председатель Следственного комитета Беларуси

11.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назначен новый председатель Следственного комитета Беларуси

Александр Лукашенко назначил нового председателя Следственного комитета. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». 

Дмитрий Гора ранее работал заместителем Генерального прокурора. 



ФОТО: БелТА

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Александр Лукашенко назначил нового председателя Следственного комитета. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».  Дмитрий Гора ранее работал заместителем...
 
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