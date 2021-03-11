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Назначен новый председатель Следственного комитета Беларуси
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко назначил нового председателя Следственного комитета. Об этом
Дмитрий Гора ранее работал заместителем Генерального прокурора.
ФОТО: БелТА
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Александр Лукашенко назначил нового председателя Следственного комитета. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Дмитрий Гора ранее работал заместителем...
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