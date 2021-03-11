Украинские оппозиционные каналы обжаловали решение об их запрете в Верховном суде

Источник материала: ОНТ

В Верховном суде Украины обжаловали указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов.

Речь о телеканалах «112 Украина», NewsOne и ZIK. В отношении них в феврале Зенленский ввел санкции и лишил лицензий за оппозиционную позицию к действующей сласти. Судебные заседания по иску об обжаловании состоятся в апреле.

Пока каналы не могу вещать на территории Украины. А Зеленский добивается для них пожизненного бана в интернете, и в частности, на YouTube.

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