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В Минске во время ремонта неэксплуатируемого детсада упала плита: погиб человек
Источник материала: ОНТ
В одном из детских садов Минска во время ремонта 10 марта упала железобетонная плита. От полученных травм погиб рабочий. Об этом
Сообщение о происшествии сотрудники МЧС получили в 11.38. Упала железобетонная плита размерами 2 на 3 метра, установленная над входом в здание яслей-сада №249. Уточняется, что незадолго до происшествия строители демонтировали плиту: в саду проводили капитальный ремонт с модернизацией.
Обрушение стало причиной гибели 47-летнего монтажника. Также с травмами был доставлен в больницу 44-летний электросварщик.
Фото БЕЛТА, архив
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В одном из детских садов Минска во время ремонта 10 марта упала железобетонная плита. От полученных травм погиб рабочий. Об этом сообщили в МЧС. Сообщение о...
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