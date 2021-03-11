ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске во время ремонта неэксплуатируемого детсада упала плита: погиб человек

11.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске во время ремонта неэксплуатируемого детсада упала плита: погиб человек

В одном из детских садов Минска во время ремонта 10 марта упала железобетонная плита. От полученных травм погиб рабочий. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о происшествии сотрудники МЧС получили в 11.38. Упала железобетонная плита размерами 2 на 3 метра, установленная над входом в здание яслей-сада №249. Уточняется, что незадолго до происшествия строители демонтировали плиту: в саду проводили капитальный ремонт с модернизацией.

Обрушение стало причиной гибели 47-летнего монтажника. Также с травмами был доставлен в больницу 44-летний электросварщик.

Фото БЕЛТА, архив

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из детских садов Минска во время ремонта 10 марта упала железобетонная плита. От полученных травм погиб рабочий. Об этом сообщили в МЧС. Сообщение о...
 
Новости дня
Новости разные
 
В минской квартире найдены тела погибших мужчины и женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by