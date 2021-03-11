В Минске во время ремонта неэксплуатируемого детсада упала плита: погиб человек

Источник материала: ОНТ

В одном из детских садов Минска во время ремонта 10 марта упала железобетонная плита. От полученных травм погиб рабочий. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о происшествии сотрудники МЧС получили в 11.38. Упала железобетонная плита размерами 2 на 3 метра, установленная над входом в здание яслей-сада №249. Уточняется, что незадолго до происшествия строители демонтировали плиту: в саду проводили капитальный ремонт с модернизацией.

Обрушение стало причиной гибели 47-летнего монтажника. Также с травмами был доставлен в больницу 44-летний электросварщик.

Фото БЕЛТА, архив

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