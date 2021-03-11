Источник материала: ОНТ

Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича и приближенных к ним лиц. Об этом сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным СК, обвиняемые с течение долгого времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси в поствыборный период.

Используя Youtube-канал «Страна для жизни» и одноименный телеграмм-канал, Сергей Тихановский открыто призывал к насилию в отношении правоохранителей, своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности.

Также в мае 2019 года Тихановский создавал препятствия работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, угрожая Председателю комиссии Лидии Ермошиной.





В ходе расследования работники Следственного комитета допросили обвиняемых, свидетелей, потерпевших, было осмотрено свыше 160 единиц техники. Были найдены переписки, фотографии и видеоматериалы, которые доказывают причастность обвиняемых к совершению данных преступлений. К материалам дела были приобщены результаты более 70 экспертиз.





Ущерб, причиненный действиями Тихановского и приближенных к нему лиц, составил свыше 3,5 миллионов рублей. На имущество и финансовые средства обвиняемых наложен арест.

Таким образом, Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: за организацию массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК и организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Фото: Отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси





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