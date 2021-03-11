Леди Гага поделилась фотографией со съёмок нового байопика

Источник материала: ОНТ

Певица опубликовала в своём Instagram фото со съемочной площадки нового фильма о легендарном модном доме, рассказывает журнал ELLE.

«Синьор и синьора Гуччи», – подписала фото Леди Гага.

В новом фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи» Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы и актрисы) исполнит роль супруги главы итальянского модного дома – Патриции Реджани. Именно её признали виновной в заказном убийстве Маурицио Гуччи.

Образ самого Маурицио воплотит на экране американский актёр Адам Драйвер, в объятиях которого и позирует на снимке Леди Гага.

Премьера фильма в российском прокате намечена на 25 ноября 2021 года.

Фото: Lady Gaga/Instagram

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