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Леди Гага поделилась фотографией со съёмок нового байопика
Источник материала: ОНТ
Певица опубликовала в своём Instagram фото со съемочной площадки нового фильма о легендарном модном доме,
«Синьор и синьора Гуччи», – подписала фото Леди Гага.
В новом фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи» Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы и актрисы) исполнит роль супруги главы итальянского модного дома – Патриции Реджани. Именно её признали виновной в заказном убийстве Маурицио Гуччи.
Образ самого Маурицио воплотит на экране американский актёр Адам Драйвер, в объятиях которого и позирует на снимке Леди Гага.
Премьера
Фото: Lady Gaga/Instagram
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Певица опубликовала в своём Instagram фото со съемочной площадки нового фильма о легендарном модном доме, рассказывает журнал ELLE. «Синьор и синьора Гуччи», –...
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