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Уровень безработицы в Европе подскочил до 18%
Источник материала: ОНТ
Неутешительные прогнозы делают европейские социологи: из-за пандемии растет безработица. Особенно она ударила по молодёжи.
Если в прошлом году было 15%, то в этом почти 18%. В Европе сейчас около 10 миллионов незанятых в самом продуктивном возрасте от 15 до 29 лет. Многие из них не получили ни образования, ни профподготовки.
И проблема тут не только в благосостоянии: нетрудоустроенные молодые люди подвергаются риску депрессии и проблем с психическим здоровьем.
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Неутешительные прогнозы делают европейские социологи: из-за пандемии растет безработица. Особенно она ударила по молодёжи. Если в прошлом году было 15%, то в этом...
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