Уровень безработицы в Европе подскочил до 18%

Источник материала: ОНТ

Неутешительные прогнозы делают европейские социологи: из-за пандемии растет безработица. Особенно она ударила по молодёжи.

Если в прошлом году было 15%, то в этом почти 18%. В Европе сейчас около 10 миллионов незанятых в самом продуктивном возрасте от 15 до 29 лет. Многие из них не получили ни образования, ни профподготовки.

И проблема тут не только в благосостоянии: нетрудоустроенные молодые люди подвергаются риску депрессии и проблем с психическим здоровьем.

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