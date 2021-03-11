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Лукашенко снова "ператрахивает" кадры: новым главой СК назначен выходец из КГБ и другие перестановки

11.03.2021 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым главой СК стал Дмитрий Гора - заместитель генпрокурора и выходец из КГБ. Также обновлено руководство Таможенного комитета и появилось пять новых замминистров.

Лукашенко снова "ператрахивает" кадры: новым главой СК назначен выходец из КГБ и другие перестановки
фото носит иллюстративный характер
Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы. Он провел ряд назначений в различных министерствах и департаментах, а также обновил руководство Таможенного комитета, сообщает его пресс-служба.

Главой Следственного комитета Беларуси назначен Дмитрий Гора. До этого он занимал пост заместителя генпрокурора, передает tut.by

Заместителем генерального прокурора Дмитрий Гора стал в конце декабря 2019 года. 

Дмитрий Гора родился в 1970 году в Тбилиси. В 1993-м окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «Правоведение», в 2018-м — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «Государственное управление и экономика». 

С сентября 1993 года — следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ по Брестской области. С ноября 2009 года до назначения в Генпрокуратуру — начальник следственного управления КГБ Беларуси. 

По данным «Нашай Нівы», именно Дмитрий Гора в прошлом году возглавил межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан, которая была создана после выборов. 

О результатах работы этой комиссии общественности ничего не известно. 

Заместителем управляющего делами президента Республики Беларусь стал
Антон Краевский.

Также назначены:

Заместителем Министра иностранных дел — Николай Борисевич;

Заместителем Министра по налогам и сборам — Игорь Скринников;

Заместителем Министра экономики — Татьяна Бранцевич;

Заместителем Министра энергетики — Денис Мороз;

Заместителем Министра юстиции — Сергей Калиновский;

Первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации — Дмитрий Барташевич;

Директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов — Анатолий Шаршун;

Первым заместителем начальника Белорусской железной дороги — Петр Дулуб;

Генеральным консулом Республики Беларусь в Дубае — Евгений Лазарев.

Кроме того Александр Лукашенко обновил руководящий состав Государственного таможенного комитета. Новыми заместителями главы ведомства стали:

Первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета — Александр Валиев;

Заместителем председателя Государственного таможенного комитета — Андрей Большаков;

Заместителем председателя Государственного таможенного комитета —
Эдуард Данилович.

Лукашенко также назначил и нового министра по чрезвычайным ситуациям.
 
 
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Новым главой СК стал Дмитрий Гора - заместитель генпрокурора и выходец из КГБ. Также обновлено руководство Таможенного комитета и появилось пять новых...
 
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