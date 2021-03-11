«Во вторник, 9 марта, национальная телерадиокомпания БТ выбрала группу “Галасы ЗМеста” и ее песню «Я научу тебя» для представления Беларуси на конкурсе песни «Евровидение» в этом году. Текст песни поддерживает правительственную программу, которая заставляет замолчать своих граждан и сажает в тюрьму своих журналистов за то, что они высказываются по основным вопросам прав человека», — говорится в заявлении Eurovoix.





По мнению представителей Eurovoix, белорусский народ «не заслуживает того, чтобы быть представленным лирикой, требующей, чтобы он «плясал под дудку» жестокой диктатуры».





«Также трансфобная группа, поддерживающая нелегитимное президентство, не должна иметь права петь от имени народа страны», — уверены в сервисе Eurovoix.





петиция к ЕВС с требованием запретить участие «Галасы ЗМеста» в «Евровидении». Сбор подписей под обращением запустили фанаты конкурса, настаивающие на том, что ЕВС должен отозвать белорусскую заявку с конкурса в этом году. В интернете появиласьк ЕВС с требованием запретить участие «Галасы ЗМеста» в «Евровидении». Сбор подписей под обращением запустили фанаты конкурса, настаивающие на том, что ЕВС должен отозвать белорусскую заявку с конкурса в этом году.





В петиции говорится, что песня «Научу тебя», которую планируют исполнить под видом представителей от Беларуси на конкурсе песни «Евровидение», имеет явный политический подтекст.





«Европейский вещательный союз несет ответственность за то, чтобы действовать в соответствии с правилами конкурса песни и основными принципами морали, добиваясь того, чтобы Беларусь изменила свою заявку на участие в конкурсе в этом году или отказалась от участия», — говорится в заявлении Eurovoix.





На момент опубликования новости, официальное видео коллектива «Галасы ЗМеста» на канале Евровидения посмотрели более 500 тыс раз. Клип получил 38.9 тыс. дизлайков (87,2% от всех оценок) и 5,7 тыс. лайков (12,8%).





В комментариях зрители пишут, в основам, негативные отзывы.





В Eurovoix пообещали «ограничить освещение участия Беларуси в этом мероприятии».





«Мы также обязаны показать реальную суть государственного вещателя, который транслирует государственную идеологию своему народу и использует международную платформу для демонстрации угнетения.





Поэтому Eurovoix больше не будет писать о подготовке и продвижении участия Беларуси в конкурсе песни «Евровидение» до тех пор, пока не будут приняты соответствующие меры. Мы приглашаем других журналистов и новостные организации последовать нашему примеру», — заявили в Eurovoix.





Кто такие Eurovoix. Сервис Eurovoix, стартовав в 2011 году, стал одним из ведущих источников развлекательных новостей, ориентированных на европейскую музыкальную сцену и международные песенные конкурсы, включая подробное освещение событий «Евровидения».