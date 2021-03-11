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Многодетный отец присоединился к стачке на «Беларуськалии»
Источник материала: Хартия'97
Многодетный отец присоединился к стачке на «Беларуськалии»
Александр Ляхов отказался финансировать незаконную власть.
О своем выборе уйти в стачку и о повседневной жизни сайту
«Могу сказать, что все только к лучшему. Само по себе то, что появилось много свободного времени, и я могу подольше находиться с семьей, очень радует. Возникло ощущение внутреннего спокойствия. Несмотря на то, что я временно потерял хорошую, по меркам страны, зарплату, я не оказываю поддержку предприятию, налогами финансирующему этот режим, и это главное – есть время на то, чтобы подумать, как будем жить дальше. Уезжать в настоящий момент не планирую», – рассказал Александр Ляхов.
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Александр Ляхов отказался финансировать незаконную власть.
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