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Стали известные новые главы СК, МЧС и Генштаба

11.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стали известные новые главы СК, МЧС и Генштаба

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  • 11.03.2021, 12:48
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Стали известные новые главы СК, МЧС и Генштаба

Также были проведены некоторые назначения в системе Минобороны.

Главой Следственного комитета Беларуси назначен Дмитрий Гора, сообщают телеграм-канал СК. До этого он занимал пост заместителя Генпрокурора.

Заместителем Генерального прокурора Дмитрий Гора стал в конце декабря 2019 года. Отметим, что сегодня был уволен прежний глава СК Иван Носкевич.

Новым министром чрезвычайных ситуаций стал генерал-майор милиции Вадим Синявский. Ранее он занимал пост начальника УВД Гродненского облисполкома.

27 января генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко был освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям.

Также были проведены некоторые назначения в системе Минобороны:

начальник Генштаба ВС — первый замминистра Виктор Гулевич,

замминистра обороны — Андрей Жук,

командующий войсками Западного оперативного командования Игорь Демиденко,

командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Александр Науменко.

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Также были проведены некоторые назначения в системе Минобороны.
 
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