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В Украине могут запретить партию пророссийского блогера Шария
Источник материала: Хартия'97
В Украине могут запретить партию пророссийского блогера Шария
Минюст обратился в суд.
Украинский Минюст подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить деятельность «Партии Шария», основателем которой является пророссийский блогер Анатолий Шарий.
Как сообщили в пресс-службе суда, суд уже открыл производство по делу, сообщает
ОАСК принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.
Судебное заседание назначено на 6 апреля.
1 марта СБУ возбудила уголовное дело из-за лжи при регистрации «Партии Шария».
16 февраля пророссийскому блогеру Анатолию Шарию объявили о подозрении в государственной измене.
По данным СБУ, он с 2012 года способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций против Украины.
Следствие установило, что пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Донбассе.
В случае доказательства его вины Шарию грозит до 15 лет лишения свободы.
На 22 февраля Шарий был вызван в СБУ для проведения следственных действий, однако он не явился. Известно, что пропагандист скрывается в Испании.
В СБУ расценили неявку на допрос как уклонение от следствия и объявили Шария в государственный розыск.
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Минюст обратился в суд.
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