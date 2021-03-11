Источник материала: Хартия'97

В Украине могут запретить партию пророссийского блогера Шария 2 11.03.2021, 12:41

Анатолий Шарий

Минюст обратился в суд.

Украинский Минюст подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить деятельность «Партии Шария», основателем которой является пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Как сообщили в пресс-службе суда, суд уже открыл производство по делу, сообщает «Новое время» .

ОАСК принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

Судебное заседание назначено на 6 апреля.

1 марта СБУ возбудила уголовное дело из-за лжи при регистрации «Партии Шария».

16 февраля пророссийскому блогеру Анатолию Шарию объявили о подозрении в государственной измене.

По данным СБУ, он с 2012 года способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций против Украины.

Следствие установило, что пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Донбассе.

В случае доказательства его вины Шарию грозит до 15 лет лишения свободы.

На 22 февраля Шарий был вызван в СБУ для проведения следственных действий, однако он не явился. Известно, что пропагандист скрывается в Испании.

В СБУ расценили неявку на допрос как уклонение от следствия и объявили Шария в государственный розыск.

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