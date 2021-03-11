Источник материала: Хартия'97

Очередной автосюрприз: на белорусских дорогах началась «игра без правил» 2 11.03.2021, 12:36

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Фото: bymedia

Термин в новом КоАП поставил все для водителей с ног на голову.

Власти обещали, что новые КоАП и ПИКоАП будут "либеральнее" прежних. Этот подразумевает смягчение наказания за правонарушения. Но если копнуть глубже, то говорить о либерализации приходится не всегда, пишет abw.by .

В новом Административном кодексе законодатель расширил понятие "создание аварийной ситуации". К прежней формулировке "действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменить скорость, направление движения или применить иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц" добавили "а равно повлекшие повреждение другого транспортного средства или имущества других участников дорожного движения".

Примечание к статье 18.1

Под созданием аварийной обстановки в настоящей статье, статьях 18.13 и 18.20 настоящего Кодекса понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц, а равно повлекшие повреждение другого транспортного средства или имущества других участников дорожного движения.

Теперь любое ДТП, при котором повреждено имущество (пусть даже это царапина на бампере), означает создание аварийной ситуации с перспективой лишения водительского удостоверения. Поэтому стоит помнить о европротоколе, при применении которого сообщать о ДТП в ГАИ не нужно. Правда, оформлять его надо очень внимательно, иначе можете сделать себе дороже. Есть вероятность, что благодаря этому новшеству инспекторам ДПС придется реже выезжать на оформление мелких происшествий.

Но это не единственный "сюрприз", который принес новый документ. В старом КоАП статья 18.14 "Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других Правил дорожного движения" подразумевала наказание за нарушение требований сигнала светофоров, правил подачи звукового сигнала, разговор по мобильному телефону во время движения и прочее. Ее 10-я часть звучала так: "Действия, предусмотренные частями 1-9 настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки…", то есть упоминается перечень действий.

Статья 18.13. Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других Правил дорожного движения

12. Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, – влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без лишения.

В новом КоАП одноименная статья 18.13 претерпела небольшое, но серьезное изменение. Теперь в п.12 фигурирует фраза "нарушение Правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки". Можно только догадываться, это относится к нарушениям, указанным в пунктах 1-11 данной статьи, или ко всем нарушениям ПДД.

Такая неоднозначность формулировки дает возможность инспектору ГАИ говорить о создании аварийной обстановки при любом нарушении Правил дорожного движения, что грозит нарушителю крупным штрафом и вероятностью лишения "прав". Это как минимум не укладывается в понятие "либерализация" и, что хуже, может использоваться как инструмент давления на водителей, особенно в спорных моментах. В прошлом году мы уже наблюдали, как часто в определенных ситуациях подача звукового сигнала влекла создание аварийной обстановки.

Как тут не напомнить законодателю, что водителей учат соблюдать ПДД, а не Кодекс, который лишь определяет наказание за нарушение Правил. В терминологии ПДД нет понятия "аварийная ситуация", в каких случаях ее можно трактовать и применять. Тем не менее этим обстоятельством законодатель не озадачился, что может привести к игре без правил, в которой водитель вряд ли победит.

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