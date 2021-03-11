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Медики назвали мясо, которое значительно повышает уровень холестерина

11.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали мясо, которое значительно повышает уровень холестерина

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  • 11.03.2021, 12:24
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Медики назвали мясо, которое значительно повышает уровень холестерина

Его следует заменить в рационе более диетическими продуктами.

Если анализы показали повышенный холестерин, составлять рацион обязательно должен лечащий врач.

Людям с повышенным холестерином не советуют есть переработанное мясо. Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на Express.

Ученые установили, что 50 грамм переработанного мяса — хот-догов, бекона, сосисок и др. — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 42%.

При этом не запрещается есть говядину, мясо ягнят, коз, кур, уток, а также субпродукты, в том числе почки, печень или сердце. Эти продукты содержат полезные вещества и холестерин, благодаря чему собственного холестерина в организме вырабатывается меньше.

Однако если у человека зафиксирован повышенный холестерин, то такое мясо ему есть не стоит, лучше налегать на фрукты, овощи и зелень.

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Его следует заменить в рационе более диетическими продуктами.
 
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