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Инфляция продолжает разгоняться, но индексировать зарплаты, пособия, стипендии не будут. Поясняем почему
Источник материала: Tut.by
В феврале месячная инфляция
Минимальную зарплату, которая сейчас составляет 400 рублей, индексировать за февраль не намерены. Власти также не будут индексировать пособия по безработице и стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению служб занятости.
Причина — индекс потребительских цен за февраль не превысил пятипроцентного порога к январю — месяцу пересмотра установленных от базовой величины.
— Индексация денежных доходов может осуществляться в виде единовременного пересмотра размеров оплаты труда, пособий, стипендий, — уточняют в Минтруда. — Поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 февраля 2021 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за февраль 2021 года не подлежат.
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Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на
Напомним, в 2020 году товары и платные услуги
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Инфляция продолжает разгоняться, но индексировать зарплаты, пособия, стипендии не будут. Поясняем почему
В феврале месячная инфляция установила антирекорд за последние 5 лет. При этом годовая инфляция разогналась до 8,7%. При этом власти не будут индексировать пенсии...
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