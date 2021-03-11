Кадровый четверг в Министерстве обороны Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 11 мар – Sputnik. На руководящие должности в Министерстве обороны и белорусской армии назначен новый состав. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко назначил:

Виктора Гулевича - начальником Генерального штаба

Андрея Жука - заместителем министра обороны

Александра Науменко - командующим войсками Северо-западного оперативного командования

Игоря Демиденко - командующим войсками Западного оперативного командования

Будут подрывать изнутри

При назначении Александр Лукашенко подчеркнул, что характер войны в современном мире изменился.

"Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это – третья мировая война, если только так произойдет", – отметил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что "будут подрывать изнутри". Однако страна это уже проходила.

"Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри", - цитирует президента БелТА .

При отборе кандидатур президент советовался с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем. И заверил, что все, кто получил новые должности тщательно изучены, и за каждого госсекретарь Совбеза готов поручиться лично.

"И я поручил фундаментально разобраться с этими вещами. Главный упор был сделан на то, что командовать направлениями оперативными и быть начальником штаба, заместителями министра должны люди, которые повоевали, образно говоря. Которые были командирами" – пояснил Лукашенко.

По словам президента, он сам служил политруком.

"Но если человек прослужил всю жизнь замполитом или комиссаром, согласитесь, этого недостаточно. Это как пример. Было много кандидатур. И людей, которые большими соединениями командовали", - рассказал Александр Лукашенко о подходах в кадровом вопросе.

Простая арифметика

Президент отметил, что буквально в течение нескольких месяцев проявится, правильно ли осуществлен этот подбор.

"Я согласился с этими кандидатурами – с вами, людьми, которые сегодня присутствуют за этим столом. И очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется. Народ не разочаруется в нас. Потому что мы должны защитить – не будем говорить о суверенитете, независимости, государстве – это естественно, мы за это деньги получаем (пусть небольшие, но получаем). Мы свои семьи должны защитить. И семьи наших людей. Вот и все. Простая арифметика", – подчеркнул белорусский лидер.

Кадровые решения

Должность начальника Генерального штаба – 1-го заместителя министра обороны - занял генерал-майор Виктор Гулевич. Уроженец Слуцкого района с отличием окончил Московское высшее командное училище имени Верховного совета РСФСР. В военной карьере прошел путь от командира мотострелкового взвода до командира парашютно-десантной роты, начальника штаба – заместителя командира мобильного батальона отдельной гвардейской мобильной бригады.

Telegram / Минобороны РБ © Photo : Генерал-майор Виктор Гулевич

По окончании Военной академии в 2002 году служил начальником разведки в мобильной бригаде сухопутных войск. Затем возглавлял 38-ю отдельную гвардейскую мобильную бригаду. До сегодняшнего назначения был командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси.

Заместителем министра обороны назначен генерал-майор Андрей Жук. Выпускник Минского суворовского училища также окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В карьере занимал должности от командира мотострелкового взвода, роты, танковой роты до заместителя командира 361 базы охраны и обслуживания Министерства обороны Республики Беларусь.

Telegram / Минобороны Беларуси © Photo : Генерал-майор Андрей Жук

В августе 2007 года с отличием окончил командно-штабной факультет Военной академии Беларуси. С мая 2018 года Андрей Жук командовал войсками Северо-западного оперативного командования.

Сегодня же командующим войсками Северо-западного оперативного командования назначен генерал-майор Александр Науменко. А войска Западного оперативного командования возглавит генерал-майор Игорь Демиденко.