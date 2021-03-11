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Кадровые перестановки. Новый глава МЧС, 6 заместителей министров и три ректора

11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы.

Он провел ряд назначений в различных министерствах и департаментах, а также обновил руководство Таможенного комитета, сообщает его пресс-служба.

В четверг поменялось руководство не только в Следственном комитете. Новый глава теперь и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Им стал Вадим Синявский.

Лукашенко «перетряхнул» силовой блок. В частности, он назначил:

Гулевича Виктора Владимировича — начальником Генерального штаба Вооруженных Сил —первым заместителем министра обороны;

Жука Андрея Владимировича — заместителем министра обороны;

Демиденко Игоря Викторовича — командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил;

Науменко Александра Викторовича — командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил.

Новые должности заместителей были розданы в Таможенном комитете.

А заместителем Управляющего делами Президента Республики Беларусь стал Краевский Антон Михайлович.

Сменились также председатели Ивьевского и Дзержинского райисполкомов.

И три ректора: в Гомельском государственном техническом университете имени П.О.Сухого (Путята Артур Владимирович), Полесском и Полоцком государственных университетах (Дунай Валерий Иванович и Романов Олег Александрович). 

Лукашенко также назначил пять замминистров:

Борисевича Николая Николаевича — заместителем министра иностранных дел;

Скринникова Игоря Викторовича — заместителем министра по налогам и сборам;

Бранцевич Татьяну Викторовну — заместителем министра экономики;

Мороза Дениса Равильевича — заместителем министра энергетики;

Калиновского Сергея Алексеевича — заместителем Министра юстиции.

 
 
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Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы.
 
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