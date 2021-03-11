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Кадровые перестановки. Новый глава МЧС, 6 заместителей министров и три ректора
11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы.
Он провел ряд назначений в различных министерствах и департаментах, а также обновил руководство Таможенного комитета, сообщает его
В четверг
Лукашенко «перетряхнул» силовой блок. В частности, он назначил:
Гулевича Виктора Владимировича — начальником Генерального штаба Вооруженных Сил —первым заместителем министра обороны;
Жука Андрея Владимировича — заместителем министра обороны;
Демиденко Игоря Викторовича — командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил;
Науменко Александра Викторовича — командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил.
Новые должности заместителей были розданы в Таможенном комитете.
А заместителем Управляющего делами Президента Республики Беларусь стал Краевский Антон Михайлович.
Сменились также председатели Ивьевского и Дзержинского райисполкомов.
И три ректора: в Гомельском государственном техническом университете имени П.О.Сухого (Путята Артур Владимирович), Полесском и Полоцком государственных университетах (Дунай Валерий Иванович и Романов Олег Александрович).
Лукашенко также назначил пять замминистров:
Борисевича Николая Николаевича — заместителем министра иностранных дел;
Скринникова Игоря Викторовича — заместителем министра по налогам и сборам;
Бранцевич Татьяну Викторовну — заместителем министра экономики;
Мороза Дениса Равильевича — заместителем министра энергетики;
Калиновского Сергея Алексеевича — заместителем Министра юстиции.
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Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы.
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