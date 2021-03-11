|
Ставка — 14,68%. «Приорбанк» возобновил кредитование на покупку и строительство жилья
Источник материала: Onliner
1 февраля «Беларусбанк» порадовал (если можно так сказать) жителей страны: после большого перерыва кредиты на недвижимость вернулись. Правда, ставка в 21% охладила пыл очень многих: если брать всего 50 000 рублей, на которые не очень-то разгонишься, то вернуть банку надо будет 259 000 рублей. Конечно, это все растянется на 20 лет, но цифры шокируют. Сегодня в полку тех, кто готов дать гражданам Беларуси деньги на покупку жилья, прибавилось. Причем под меньший процент. «Приорбанк»
Озвученная банком процентная ставка — 14,68% (ставка рефинансирования + 6.93 п. п.). Она может меняться в зависимости от «самочувствия» ставки рефинансирования. Срок кредитования — всего пять лет. Сумма кредита от 10 000 до 373 500 рублей. Полностью «закрыться» деньгами банка не получится: своими надо внести от 20% (точный размер персонального участия будет определен после рассмотрения заявки).
Из важных моментов: приобретаемая (строящаяся) недвижимость уходит под залог. Необходимо поручительство мужа или жены (если они есть). Страхование жизни и самой недвижимости — обязательно.
Платить за метры надо будет одинаковую сумму в течение всего периода. Требования предъявляются и к соискателю кредита: возраст от 22 до 60 лет, причем на момент окончания кредитного договора возраст кредитуемого не должен превышать 65 лет. Минимальный уровень среднемесячного дохода за последние 6 месяцев — 465 рублей (учитывается заработок обоих супругов, а также иные источники дохода). Стаж работы — не менее 6 месяцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)