Ставка — 14,68%. «Приорбанк» возобновил кредитование на покупку и строительство жилья

Источник материала: Onliner

1 февраля «Беларусбанк» порадовал (если можно так сказать) жителей страны: после большого перерыва кредиты на недвижимость вернулись. Правда, ставка в 21% охладила пыл очень многих: если брать всего 50 000 рублей, на которые не очень-то разгонишься, то вернуть банку надо будет 259 000 рублей. Конечно, это все растянется на 20 лет, но цифры шокируют. Сегодня в полку тех, кто готов дать гражданам Беларуси деньги на покупку жилья, прибавилось. Причем под меньший процент. «Приорбанк» выпустил два продукта, предусматривающие покупку или строительство жилья под залог.

Озвученная банком процентная ставка — 14,68% (ставка рефинансирования + 6.93 п. п.). Она может меняться в зависимости от «самочувствия» ставки рефинансирования. Срок кредитования — всего пять лет. Сумма кредита от 10 000 до 373 500 рублей. Полностью «закрыться» деньгами банка не получится: своими надо внести от 20% (точный размер персонального участия будет определен после рассмотрения заявки).

Из важных моментов: приобретаемая (строящаяся) недвижимость уходит под залог. Необходимо поручительство мужа или жены (если они есть). Страхование жизни и самой недвижимости — обязательно.

Платить за метры надо будет одинаковую сумму в течение всего периода. Требования предъявляются и к соискателю кредита: возраст от 22 до 60 лет, причем на момент окончания кредитного договора возраст кредитуемого не должен превышать 65 лет. Минимальный уровень среднемесячного дохода за последние 6 месяцев — 465 рублей (учитывается заработок обоих супругов, а также иные источники дохода). Стаж работы — не менее 6 месяцев.