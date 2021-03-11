У каждой из них было 2 совладельца: кипрская фирма и частные нидерландские фонды с созвучными названиями Stichting Paralama и Stichting Corami.





Примечательно, что обе компании официально торговали автомобильными запчастями, но самое главное, что у них не было ни одного сотрудника.













@motolkohelp . Тем не менее за два года существования Paralama заработала 42,3 млн евро, а Corami — 4 млн евро. И обе компании были ликвидированы в один день в 2015 году, пишет







