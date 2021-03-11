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Лукашенко призвал армию "воевать изнутри"

11.03.2021 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко призвал новоназначенных армейских чиновников "воевать изнутри".

Лукашенко назначил замминистров обороны, а также произвел ряд назначений в руководстве вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Кого назначили

Генерал-майор Виктор Гулевич назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем министра обороны Республики Беларусь.

Гулевич родился 14 мая 1969 года в деревне Большая Падерь Слуцкого района Минской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, в 2002 году — Военную академию Республики Беларусь. Военную службу проходил в военной разведке и силах спецопераций. С февраля 2020 года командовал войсками Западного оперативного командования.

Генерал-майор Андрей Жук назначен заместителем министра обороны.

Жук родился 6 августа 1969 года в городе Горки Могилевской области. Окончил Минское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище и командно-штабной факультет Военной академии Беларуси. С мая мая 2018 года генерал-майор Андрей Жук был командующим войсками Северо-западного оперативного командования.

В свою очередь Северо-западное оперативное командование теперь возглавит Александр Науменко, который до этого дня руководил Минским суворовским военным училищем.

Командующим войсками Западного оперативного командования назначен генерал-майор Игорь Демиденко — экс-начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил.

«Не надо сидеть в войсках и ждать»

— Главный упор был сделан на то, что командовать направлениями оперативными и быть начальником штаба и заместителями министра должны быть люди, которые воевали, образно говоря, которые были командирами. Поручено было найти именно таких, — пояснил Лукашенко новые назначения.

По его словам, войны сегодня приобретают иной характер: обрушиваться группировками и самолетами, как в 1941 году, на страну никто не будет.

— Будут подрывать изнутри, но это мы уже проходили отчасти, чуть-чуть нас зацепили с августа, после выборов. Попробовали нас на зуб, зуб — сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри. Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда, — подчеркнул Лукашенко (цитата по «Беларусь 1»).
 
 
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